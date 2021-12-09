2021/12/09 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأعلن معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم” توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة “شراكة” بهدف تعزيز الصفقات التي أبرمتها الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحضور صهر الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر.وأكد المعهد في بيان له، أمس الأربعاء، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول التي طبعت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة …

ظهرت المقالة لترويج التطبيع مع الاحتلال الصهيوني..



توقيع اتفاقية أمريكية إماراتية بحضور كوشنر أولاً على النور نيوز.

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