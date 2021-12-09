2021/12/09 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استبعدت وزارة الصحة، الثلاثاء، وجود توجه لايقاف الرحلات الجوية، فيما حثت المواطنين على التلقيح تجنبا لشدة الموجة المقبلة للوباء.وقال مدير الصحة العامة، الدكتور رياض الحلفي انه “لا توجد لدينا اي خطوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد منع المركز الخبري الوطني.

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