صور: مسيرة احتجاجية لحملة الشهادات العليا أمام مبنى مجلس الخدمة في بغداد

2021/12/09 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظم أصحاب الشهادات العليا مسيرة احتجاجية أمام مبنى مجلس الخدمة في بغداد، الخميس، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم وتعيينهم بشكل مركزي.

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