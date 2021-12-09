2021/12/09 | 10:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "طرد مشبوه" يتسبب بإخلاء محطة مترو في لندن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/09 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طرد مشبوه" يتسبب بإخلاء محطة مترو في لندن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طرد مشبوه" يتسبب بإخلاء محطة مترو في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).