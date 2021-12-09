'محتال' المثنى في قبضة القوات الأمنية (صورة)

2021/12/09 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بطريقة احترافية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمنحهم قروض مالية في محافظة المثنى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل شكوى من قبل أحد المواطنين الى مديرية شرطة المثنى مكافحة الإجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة جنوب غرب المحافظة حول قيام شخص من أحدى المحافظات الوسطى بالنصب والاحتيال عليه بطريقة احترافية بقيام المتهم عن طريق صفحة وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) ونشر القروض على الموقع بهدف كسب اكبر عدد ممكن من المواطنين وإيهامهم بمنحهم قروض مقابل مبالغ مالية".

وأشار البيان، إلى إنه "وبعد استحصال الموافقات الرسمية، تم ألقاء القبض على المتهم ودونت اقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بأخذ مبالغ مالية من المواطنين ووعدهم باعطاهم قرض مالية".وتابع، "تم توقيفه وفق أحكام المادة ( 456 ) من قانون العقوبات العراقي وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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