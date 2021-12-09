2021/12/09 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_عبد_اللطيف_سالم دَع الروحَ تشتاق وأبقَ بعيداً.أنتَ تنتمي إلى ذلكَ الليلِالذي غادرتهُ النساءفلا تنتَظِرْأن تضحكَ لكَ امرأةٌفي هذا النهارِ الغشيمالذي يتفتّتُ فيهِ قلبكَيوم كانَ الورقُ ينبضُويُقبّلُ الحبيباتَ سرّاًويُغافِلُ الأخوةَ والوالدينويفعلُ أشياءَ عجيبةً ..



لا تستحي ..في الرسائلِ البائدة.*لماذا تظنُّ إلى الآنأنّ الحبَّ مُمكِن؟لا نساءَ تحبُّ الانَ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جورج الوحيد.. كان يحبّها أيضاً - عماد عبد اللطيف سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جورج الوحيد.. كان يحبّها أيضاً - عماد عبد اللطيف سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).