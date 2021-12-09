2021/12/09 | 10:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kQjfZIHh4xQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين غالب الشابندر وهاشم الكندي حول استجابة الاطار التنسيقي لقرار المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين غالب الشابندر وهاشم الكندي حول استجابة الاطار التنسيقي لقرار المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).