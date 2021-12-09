2021/12/09 | 10:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0UQJrV8C5CI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشفى "رزكاري" الحكومي في أربيل يشهد إجراء عملية جراحية لتفخيم صوت رجل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشفى "رزكاري" الحكومي في أربيل يشهد إجراء عملية جراحية لتفخيم صوت رجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).