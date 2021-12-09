2021/12/09 | 10:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fGitHOkPafM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتابشاهد لماذا استهل كلمته بتقديم الاعتذار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتابشاهد لماذا استهل كلمته بتقديم الاعتذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).