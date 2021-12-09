2021/12/09 | 10:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مدير دائرة مجاري محافظة ذي قار، حيدر الاسدي، اليوم الخميس، عن سرقة نحو 300 غطاء مجاري في شهر واحد في الوقت الذي يبلغ سعر الغطاء الواحد 250 دولارًا.

وقال الأسدي إن “300 غطاء مجرى سرق في مناطق محافظة ذي قار خلال 30 يوماً فقط”، لافتا إلى أن “هناك 50 غطاء مجرى من ضمن الـ300 غطاء سرقت بيوم واحد”.

وبين، ان “سعر الغطاء الواحد المسروق يبلغ قرابة الـ250 دولاراً”، مشيراً إلى أن “الأغطية التي سرقت هذا العام والعام الماضي تتجاوز الـ700 غطاء”.

واوضح الاسدي، ان “الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال احد سراق الاغطية وتم الحكم عليه بالحبس عامين، فيما تواصل التحقيق مع شخصين آخرين تم اعتقالهما خلال الفترة الماضية، وهم من الأفراد المتمرسين بسرقة الاغطية في المحافظة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سارقو أغطية المجاري في ذي قار يكسبون 75 الف دولار خلال شهر واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سارقو أغطية المجاري في ذي قار يكسبون 75 الف دولار خلال شهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).