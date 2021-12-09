العراق يسلم إيران رفات 55 جنديا

2021/12/09 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسليم الرفات عبر حدود شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

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