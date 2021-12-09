مجلس الأمن يندّد بهجوم البصرة

2021/12/09 | 10:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أدان مجلس الأمن الدولي، ما أطلق عليه "الهجوم الإرهابي" في البصرة، داعيًا إلى محاسبة مرتكبي هذه "الأعمال الإرهابية".

أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتبكي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة

وقال بيان لمجلس الأمن وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "أعضاء مجلس الأمن نددوا بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة بالعراق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين".

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وأضاف البيان: "كما أدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال العراق يوم الجمعة 3 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأدى الهجوم إلى استشهاد عدد من الأشخاص".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، بحسب البيان، عن "خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق وتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين".

وأكد أعضاء مجلس الأمن، على "ضرورة محاسبة مرتبكي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد".

وجدد أعضاء المجلس التأكيد، على أن أي "أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعهم ، في أي مكان وزمان وأيًا كان مرتكبوه، مشددين على "ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرّض لها السلم والأمن الدوليان".

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد "دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد جماعات داعش الإرهابية".

وفي وقت سابق، أكّد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أنّ تفجير البصرة كان يستهدف أحد الضباط المشاركين في البحث عن الجناة وفرق الموت.

وألمح الكاظمي في كلمة خلال اجتماع بالقيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات البصرة، 8 كانون الأول/ديسمبر، إلى مسؤولية الميليشيات عن التفجير الذي وقع في تقاطع الصمود، حيث أشارت معلومات أمنية إلى استهداف ضابط استخبارات شارك في عمليات اعتقال "فرقة الموت".

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