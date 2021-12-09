بالصور.. اغلاق بوابة مجلس الخدمة الاتحادي من قبل متظاهري حملة الشهادات العليا

2021/12/09 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نظم أصحاب الشهادات العليا مسيرة احتجاجية أمام مبنى مجلس الخدمة في بغداد، الخميس، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم وتعيينهم بشكل مركزي.وقال مراسلنا، ان المتظاهرين قاموا باغلاق بوابة مجلس الخدمة الاتحادي احتجاجا على تسويف مطالبهم بالتعيين.

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اغلاق بوابة مجلس الخدمة الاتحادي من قبل متظاهري حملة الشهادات العليا أولاً على الايام نيوز.

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