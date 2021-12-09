الرئيس الأميركي يرشح سفيرة جديدة لبلاده في العراق

2021/12/09 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن عزمه ترشيح عدد من الشخصيات لشغل مناصب، منهم سفيرة لبلاده في العراق.وبحسب البيت الأميركي، فان بايدن أعلن عزمه ترشيح عدة أسماؤهم لشغل مناصب رئيسة، منها الينا إل رومانوفسكي، مرشحة لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية العراق.الينا إل رومانوفسكي، هي عضو محترف في الخدمة التنفيذية العليا، وتشغل …

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