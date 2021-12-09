2021/12/09 | 11:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: KX4Wl1FN9AE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح تاتو الحواجب .. ما هي احدث تقنيات رسمه وطرق ازالة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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