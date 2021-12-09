2021/12/09 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه ترشيح عدد من الشخصيات لشغل مناصب، منهم سفيرة لبلاده في العراق.وبحسب البيت الابيض الأميركي، اليوم الخميس، فان “الرئيس الاميركي جو بايدن أعلن عزمه ترشيح عدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الامريكي يعتزم تعيين رومانوفسكي سفيرة لبلاده في العراق المركز الخبري الوطني.

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