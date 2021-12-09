2021/12/09 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يخوض منتخبنا الوطني للناشئين في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس وعلى ملعب فهد بن سلمان بنادي النهضة مباراته الثانية ضمن المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



منتخب العراق للناشئين يواجه نظيره السعودي المركز الخبري الوطني.

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