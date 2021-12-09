2021/12/09 | 11:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، القبض على قائد عسكري ينتمي لداعش في كركوك.

وقال الجهاز في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (9 كانون الاول 2021)، انه "تمكنا من إلقاء القبض على قائد عسكري له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات داعـش رفقة أحد مساعديه بأطراف محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قائد عسكري ينتمي للتنظيم في كركوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قائد عسكري ينتمي للتنظيم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).