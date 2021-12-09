نقص قطع الغيار.. يشل نصف أسطول طائرات إيران

2021/12/09 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مسؤول إيراني بالوضع السيئ الذي

يعاني منه قطاع الطيران المدني في

البلاد على غرار قطاعات أخرى، وذلك بسبب

نقص قطع الغيار وغيرها من الأمور

الفنية.

فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط

الجوية الإيران

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