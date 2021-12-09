القبض على ثلاثة من الاهداف الارهابية المهمة بعملية استخباراتية في بغداد

2021/12/09 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، الاطاحة بثلاثة من الاهداف الارهابية المهمة بعملية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمرارا للعمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم ، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضاف البيان، أنه "من خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا".

وتابع: "اما الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار و الارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي".

ولفت إلى انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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