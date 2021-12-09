أردوغان ونظيره الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

2021/12/09 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان ورئيسي تناولا خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والقطاعات.وأضاف البيان أن الزعيمين تطرقا أيضا إلى عدد من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الملفين السوري والأفغاني ./انتهى

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