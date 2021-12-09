إلينا رومانوفسكي.. سيدة حديدية لقيادة السفارة الأمريكية في بغداد

2021/12/09 | 11:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلينا رومانوفسكي لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية العراق.

وذكر البيت الأبيض، وفق "رويترز"، أنّ بايدن رشح إلينا رومانوفسكي سفيرة الكويت حاليًا لمنصب سفيرة العراق، بدل ماثيو تولر السفير الحالي.

وإلينا رومانوفسكي، هي عضو محترف في الخدمة التنفيذية العليا، وقد عملت كنائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعد رومانوفسكي "خبيرة في شؤون الشرق الأوسط بعد 40 عامًا من العمل في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، حيث شغلت مواقع ومناصب عليا في وزارتي الخارجية والدفاع منذ عام 2003.

وتحمل السفيرة الأمريكية، التي بدأت حياتها المهنية كمحللة في وكالة المخابرات المركزية، درجة الماجستير من جامعة شيكاغو، وتتحدث الفرنسية.

ويتزامن الإعلان مع تحشيد يقوده زعماء فصائل مسلحة وتهديدات باستهداف المصالح الأمريكية في العراق مطلع العام الجديد، على خلفية ملف تواجد القوات الأمريكية في البلاد.

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