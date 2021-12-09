الداخلية: الإطاحة بمبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد

2021/12/09 | 11:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على مبتز ألكتروني بعد مساومته لفتاة مقابل مبالغ مالية في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان، إنه “وبعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص حيث قام بتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو على […]

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