2021/12/09 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت شركة نفط البصرة، اليوم الخميس، عن خطتها لإنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه الإقليمية مع شركة (بوس كالس) الهولندية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار يورو، وفيما بينت انها تهدف لترسيم حدود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتعاقد مع شركة هولندية لإنشاء جزيرة نفطية بالمياه الإقليمية المركز الخبري الوطني.

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