عملية استخبارية تطيح بـ3 قيادات من داعش في بغداد - عاجل

2021/12/09 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة قيادات من تنظيم داعش بعملية استخبارية في بغداد.

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمرارا للعمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم ، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأشار إلى أنه "ومن خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا".وتابع البيان: "اما الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار و الارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي".

وأكد إنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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