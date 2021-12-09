ترسبات الطين تملأ سد مندلي وتفقده 90% من قدرته على تخزين الماء

2021/12/09 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم الخميس البدء بخطة تأهيل سد مندلي الحدودي مع ايران، لتخزين الامطار والسيول المحتملة فيما اشار الى ان الترسبات الطينية افقدت السد 90% من قدرته التخزينية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم في تصريحات تابعتها “يس عراق” ان “كوادر الموارد المائية بدأت بتجفيف مياه سد مندلي وتحويل الايرادات المائية المتدفقة من العيون الايرانية نحو مسارات أخرى لمنع اختلاطها بالترسبات الطينية والاستفادة منها في الجداول”.

وأوضح أن “المرحلة الثانية من خطة التأهيل تمكن في إجراء مسح وتمشيط من قبل الهندسة العسكرية لتطهير منطقة السد من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة إن وجدت، ثم الشروع بخطة كري السد من الترسبات الطينية والتي أفقدته قدرته التخزينية بنسبة 90% وأصبح خارج الخدمة تقريبا”

ويعاني سد مندلي 95 كم شرق بعقوبة من الطمر الطيني بسبب غياب عمليات الكري والتطهير لأسباب فنية ومالية مما أدى هدر كميات كبيرة من السيول والامطار نحو الوديان المنحدرة خلال السنوات الماضية.

وتطالب نواحي مندلي وقزانية شرقي ديالى بشكل مستمر بتأهيل سدودها المتهالكة والمهملة للاستفادة من مياه السيول الإيرانية ومعالجة أزمة شح المياه المستديمة وتداعيات الجفاف وانحسار الأمطار.

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