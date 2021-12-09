تقرير: 3 أسباب وراء تغيير الإمارات لسياستها الخارجية

2021/12/09 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، إلى إيران، الاثنين، على تحول في العلاقات بين طهران وأبوظبي بعد سنوات من التوترات.

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