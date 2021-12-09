2021/12/09 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اطلاق المنحة المجانية للتقديم على المجموعة الطبية في الكليات الأهلية، فيما حددت آلية الدوام والامتحانات في الجامعات.وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي لوكالة الأنباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تعلن آلية الدوام والامتحانات في الجامعات المركز الخبري الوطني.

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