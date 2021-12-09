من ايطاليا واسبانيا إلى اليونان وهولندا..قائمة بأشهى أنواع الأجبان في أوروبا

2021/12/09 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن غالبية الأشخاص يحبون تناول الجبن، ومن المعروف أيضًا أن أوروبا تصنع بعضًا من أفضل الأنواع..إليك أبرزها!

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