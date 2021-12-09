2021/12/09 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، صعوبة في الوصول إلى اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي.وقال عضو الحزب، ريبين سلام، في تصريح صحافي، إن “الكرد يتابعون باهتمام بالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب كردي يؤشر صعوبة الوصول لإتفاق بين الصدر والإطار التنسيقي المركز الخبري الوطني.

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