2021/12/09 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن بائعو المزادات في الولايات المتحدة أن السيف الذي حمله نابليون بونابرت عندما قاد انقلاب عام 1799 في فرنسا، وخمسة من أسلحته النارية بيعت في مزاد بنحو 2.9 مليون دولار.وصرح رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع سيف نابليون بونابرت في مزاد بنحو 2.9 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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