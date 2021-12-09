اعتقال ’أبو حمزة’ و’أبو أنس’ بعملية استخبارية في بغداد

2021/12/09 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============وكالة الاستخبارات : الاطاحة بثلاثة من الاهداف الارهابية المهمة بعملية استخباراتية في بغداد==================استمرارا" للعمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم ، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي ، ومن خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا ، اما الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار و الارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي .حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية============٩ كانون الأول ٢٠٢١

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