نائبة كردية سابقة: حزب البارزاني يمارس إجراءات بوليسية

2021/12/09 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت النائبة الكردية السابقة يسرى

رجب، الخميس، الحزب الديمقراطي

الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني

بممارسة إجراءات قمعية وبوليسية في

محافظة دهوك.

وقالت رجب في تصريح تابعته وكالة نون

الخبرية ، إن “أي م

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