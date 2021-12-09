بالصور:محافظة كربلاء تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

2021/12/09 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت محافظة كربلاء المقدسة، الخميس،

بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة

العراقية من خلال فعاليات مختلفة.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية إن

محافظة كربلاء شهدت اقامة مراسيم رفع

العلم في بناية الادارة المحلي

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