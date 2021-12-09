2021/12/09 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةاستبعدت السلطات السعودية المختصة أكثر من 40 جملًا من مسابقة ملكة الجمال السعودية بسبب إعطاء عشرات الحيوانات البوتوكس وهرمونات تقوية العضلات.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية وتابعته (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، فإن حكام مهرجان عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة يقومون بجهود كبيرة لمحاربة كافة أشكال العبث الذي يستخدمه البعض بهدف تجميل الناقة بشكل صناعي .

ويستخدم الحكام هذا العام تقنية متخصصة ومتقدمة لاكتشاف الغش في الجمال بهدف الحصول على جائزة أو ارتفاع سعرها وخداع من يرغب في شرائها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور إصابات مروعة في الإبل المشاركة في المهرجان عام 2018م حيث يتنافس المربون على حوالي 49 مليون جنيه إسترليني من أموال الجائزة.

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