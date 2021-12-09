بعد دخولها الاسبوع الثالث.. عملية العبارة العسكرية تحسم 80% من اهدافها

2021/12/09 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىاكد مسؤول حكومي، اليوم الخميس، بأن عملية العبارة العسكرية شمال شرق ديالى حققت 80% من اهدافها.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية العبارة العسكرية مستمرة في تنفيذ مساراتها في تعقب خلايا داعش الارهابي في بساتين مترامية في شرق وشمال الناحية للاسبوع الثالث على التوالي من قبل الرد السريع والتشكيلات الساندة نافيا توقف العملية".

واضاف، ان "العملية حققت 80% من اهدافها العامة من خلال تمشيط بساتين زراعية معقدة تصل مساحتها الى الالاف من الدونمات بالاضافة الى فتح الطرق لادامة زخم العمليات من خلال وصول الارتال في عمق البساتين وفتح نقاط مرابطة متقدمة لانهاء اي عمليات تسلل خاصة في الليل".

واشار الى ان "عدد عناصر داعش قليلة جدا ومبعثرة لكنها تشكل خطر ما يستدعي انهاء دورها في البساتين وهذا هو الهدف الاهم في عملية العبارة العسكرية".

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