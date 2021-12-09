إعادة فتح الموانئ البحرية السورية في المنطقة الساحلية

2021/12/09 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت المديرية العامة للموانىء السورية، عن إعادة فتح كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية، وذلك بعد إغلاقها أمس جراء سوء الأحوال الجوية.وذكرت وزارة النقل السورية في بيان:" إن الموانئ السورية أعيد تشغيلها اليوم في الساعة 08:00 صباحا وذلك مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها".وقررت السلطات السورية المختصة أمس الأربعاء إغلاق الموانئ أمام الملاحة والصيد جراء الأحوال الجوية السائدة.وشهدت المنطقة الساحلية في الأيام الماضية منخفضا جويا وأمطارا غزيرة، مع نشاط الرياح العالية في المنطقة./انتهى7

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