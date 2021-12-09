الإعلام الأمني: القبض على 3 من قيادات داعش في بغداد

2021/12/09 | 12:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على 3 من قيادات داعش بعملية استخبارية في بغداد.وقالت الخلية في بيان، إنه “استمرارا للعمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم، تمكنت وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي”.واضافت ان “التحقيقات الاولية بينت ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا، اما الارهابي […]

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