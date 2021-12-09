2021/12/09 | 12:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار المنتصف من وان نيوز ليوم الخميس 2021/12/9 | ميرنا محمد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jsaCTc1gEMU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار المنتصف من وان نيوز ليوم الخميس 2021/12/9 | ميرنا محمد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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