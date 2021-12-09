الخارجية الايرانية: لم نتلق اي مقترح بنّاء من الطرف الاخر بخصوص الاتفاق النووي

2021/12/09 | 12:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان جدية وحسن نوايا ايران للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا وانتقد استمرار سلوكيات الغرب حتى في المفاوضات، وقال اننا لم نتلق لغاية الان اي مقترح بناء وايجابي من الطرف الاخر.وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي مساء الاربعاء، وصف امير عبداللهيان المناقشات الحاصلة […]

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