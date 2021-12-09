2021/12/09 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة الإجرام في بغدا، القبض على مبتز إلكتروني، بعد مساومته لفتاة مقابل مبالغ مالية.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، حيث قام بتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو …

ظهرت المقالة بعد مساومته لفتاة..



القبض على مبتز الكتروني في بغداد أولاً على النور نيوز.

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