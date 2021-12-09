الرئيس صالح يغرد في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية

2021/12/09 | 13:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أستذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بيوم تكريم ضحايا الإبادة الجماعية المجازر بحق الايزيديين وحملات الانفال.

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وقال صالح في تدوينة، تابعها "ناس"، (9 كانون الأول 2021)، إنه "في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية، نستذكر بألم بالغ المجازر بحق الايزيديين وحملات الانفال والمقابر الجماعية والقصف الكيمياوي في حلبجة التي كانت تستهدف أنهاء وجود مكونات وثقافات اصيلة".

وتابع، "خاب فألهم بفضل الارادة الصلبة للعراقيين واصرارهم على دحر الارهاب والاستبداد".

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