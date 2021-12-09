رسميا.. انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من العراق

2021/12/09 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم

الاعرجي، اليوم الخميس، انتهاء المهام

القتالية لقوات التحالف وانسحابها من

العراق بشكل رسمي.

وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر،

"اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع

التحالف

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