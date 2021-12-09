اصابة ضابط وعنصر امني بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

2021/12/09 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن اصابة ضابط وعنصر امني بتفجير عبوة استهدفتهم بوادي الشاي جنوب كركوك .وقال مصدر امني ، ان عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة الى سرية مغاوير اللواء العشرين ضمن الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ،في وادي الشاي قرب قرية سهيل،وادى الانفجار الى اصابة ضابط برتبة رائد وعنصر امني اخر ./انتهى

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