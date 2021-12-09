الشارقة أول مدينة عربية تتسلم راية ضيف شرف المكسيك للكتاب

2021/12/09 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة :/ نينا/ تسلَّمت إمارة الشارقة رسمياً راية ضيف شرف النسخة الـ 36 من معرض المكسيك الدولي للكتاب /فيل/ 2022 لتحتفي المكسيك بالثقافة الإماراتية والعربية ورموزها من الأدباء والمبدعين والفنانين من خلال تكريم مشروع الشارقة الثقافي والحضاري و ذلك في تمثيل عربي هو الأول من نوعه في المكسيك.ويعد معرض المكسيك للكتاب الأكبر في القارة اللاتينية حيث يحضره سنوياً جمهور واسع من مختلف المدن المكسيكيّة والبلدان المجاورة ويستقبل مئات الآلاف من الزوّار وتشارك فيه الشارقة بشكل متواصل منذ عقد من الزمن حيث تعد الإمارة الممثل الوحيد للثقافة العربية في المعرض والقارة الأمريكية الجنوبية./انتهى

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