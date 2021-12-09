الأعرجي يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق

2021/12/09 | 13:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق.وذكر الاعرجي في بيان، أنه “تم انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأت في العام الماضي”، مشيراً الى “انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا”.وأضاف، أن “العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين”.

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