العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي وانسحاب قواته رسميًا

2021/12/09 | 13:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق.

وذكر الأعرجي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تم انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأت في العام الماضي"، مشيرًا إلى "انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميًا".

وأضاف أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

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