العراق.. مسؤول يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي لمحاربة داعش

2021/12/09 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

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