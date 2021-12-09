2021/12/09 | 13:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه ترشيح عدد من الشخصيات لشغل مناصب، منهم سفيرة لبلاده في العراق.وبحسب البيت الابيض الأميركي، فان الرئيس الاميركي جو بايدن أعلن عزمه ترشيح عدة أسماء لشغل مناصب رئيسة، منها الينا إل رومانوفسكي، مرشحة لمنصب … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الامريكي يرشح سفيرة جديدة لبلاده في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الامريكي يرشح سفيرة جديدة لبلاده في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).