شاهد.. رجل يوثق بهاتفه لحظة سقوط مروحية رئيس أركان الجيش الهندي

2021/12/09 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك شاهد عيان فيديو يظهر لحظة سقوط مروحية رئيس الأركان الجيش الهندي، وأعلن سلاح الجو الهندي مقتل رئيس الأركان الجنرال بيبين راوات وزوجته في تحطم مروحية النقل العسكري في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، وأدى الحادث أيضا إلى مقتل 11 شخصا آخرين كانوا على متن الطائرة بينما نجا شخص واحد فقط.

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